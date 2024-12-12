НБУ ожидает поступления более 8 миллиардов долларов международной помощи до конца 2024 года
До конца 2024 года Украина получит новую помощь от международных партнеров. Общее количество внешнего финансирования в декабре должно достичь 8,5 миллиарда долларов.
Какую помощь получит Украина
Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что эти средства будут способствовать стабилизации ситуации в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг от Нацбанка.
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Это финансирование, в частности, позволит НБУ поддерживать надлежащий уровень международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка.
Пышный уточнил, что прогноз, относительно размера внешних поступлений в 2025 году остается актуальным. То есть, в следующем году Украина должна получить ориентировочно 38 миллиардов долларов.
Обратите внимание! Заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук уточнил, что весомая часть от ожидаемого размера внешней помощи в следующем году это будут поступления от кредита G7.