Как меняется размер минимальной пенсии, в зависимости от возраста и стажа

4 сентября 2024, 12:02
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Автор: Анастасия Зорик

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ПФУ

Сейчас размер минимальной пенсии зависит от многих факторов. В частности, на этот показатель влияет количество стажа и возраста лица.

Как выросла минимальная пенсия

С 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составил 2 361 гривну. Соответственно, минимальная пенсия выросла до этого значения.

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В марте состоялась индексация пенсий. Изменения касались и размера минимальных выплат. Сейчас установленные пенсионные выплаты следующие:

3 370 гривен

  • предоставляется пенсионерам в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);
  • лица старше 80 лет с полным стажем 20/25 лет.

3 240 гривен

  • пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет, что приобрели стаж 30/35 лет.

2 980 гривен

  • гражданам возрастом до 70 лет, которые смогли приобрести стаж 30/35 лет.

2 725 гривен

  • пенсионерам, не работающим, без учета количества стажа, которое смогло приобрести лицо.