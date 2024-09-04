Как меняется размер минимальной пенсии, в зависимости от возраста и стажа
4 сентября 2024, 12:02Читати новину українською
Источник:ПФУ
Сейчас размер минимальной пенсии зависит от многих факторов. В частности, на этот показатель влияет количество стажа и возраста лица.
Как выросла минимальная пенсия
С 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составил 2 361 гривну. Соответственно, минимальная пенсия выросла до этого значения.
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В марте состоялась индексация пенсий. Изменения касались и размера минимальных выплат. Сейчас установленные пенсионные выплаты следующие:
3 370 гривен
- предоставляется пенсионерам в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);
- лица старше 80 лет с полным стажем 20/25 лет.
3 240 гривен
- пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет, что приобрели стаж 30/35 лет.
2 980 гривен
- гражданам возрастом до 70 лет, которые смогли приобрести стаж 30/35 лет.
2 725 гривен
- пенсионерам, не работающим, без учета количества стажа, которое смогло приобрести лицо.