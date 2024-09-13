Какая изменилась минимальная пенсия украинцев в сентябре
13 сентября 2024, 17:58Читати новину українською
Источник:ПФУ
Минимальная пенсия украинцев впервые в 2024 году выросла с 1 января. Тогда она составила 2 361 гривну.
На сколько выросла минимальная пенсия в сентябре
В сентябре минимальная пенсия не претерпела изменений. Последний раз этот показатель рос в марте.
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Сейчас минимальная пенсия меняется в зависимости от индивидуальных факторов:
- люди в возрасте от 65 лет, которые не работают и, при этом, они имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно) могут получить минимум 3 370 гривен;
- граждане в возрасте до 70 лет с полным стажем 30/35 лет и лица с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа – 2 980 гривен;
- лица в возрасте от 70 до 80 лет, которые приобрели полный стаж 30/35 лет – 3 240 гривен;
- пенсионеры от 80 лет, имеющие страховой стаж 20/25 лет – 3 370 гривен;
- лица, вышедшие на пенсию и при этом они не работают (количество приобретенного стажа не имеет значения) – 2 725 гривен.