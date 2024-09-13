На скільки зросла мінімальна пенсія у вересні
У вересні мінімальна пенсія не зазнала змін. Востаннє цей показник зростав у березні.
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Зараз мінімальна пенсія змінюється залежно від індивідуальних факторів:
- люди віком від 65 років, які не працюють і, при цьому, вони мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно) можуть отримати щонайменше 3 370 гривень;
- громадяни віком до 70 років з повним стажем 30/35 років та особи з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу – 2 980 гривень;
- особи віком від 70 до 80 років, які набули повний стаж 30/35 років – 3 240 гривень;
- пенсіонери від 80 років, що мають страховий стаж 20/25 років – 3 370 гривень;
- особи, що вийшли на пенсію і при цьому вони не працюють (кількість набутого стажу не має значення) – 2 725 гривень.