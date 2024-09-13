На скільки зросла мінімальна пенсія у вересні

У вересні мінімальна пенсія не зазнала змін. Востаннє цей показник зростав у березні.

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Зараз мінімальна пенсія змінюється залежно від індивідуальних факторів: