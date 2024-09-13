На сколько выросла минимальная пенсия в сентябре

В сентябре минимальная пенсия не претерпела изменений. Последний раз этот показатель рос в марте.

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Сейчас минимальная пенсия меняется в зависимости от индивидуальных факторов: