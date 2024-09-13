От 12,5 до 100 тысяч: сколько можно снять денег вне Украины с разных банковских карт

В основном с гривневой карты за рубежом, выпущенной банком в Украине, можно снять не более чем 12,5 тысячи гривен. С валютных счетов лимиты для снятия наличных гораздо выше.

Сколько можно снять денег за пределами Украины

Согласно решению Нацбанка в 2023 году, максимальная сумма снятия наличных с гривневой карты за рубежом ограничена.

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Обратите внимание! Регулятор также установили лимит на снятие максимальной суммы в 100 тысяч гривен в эквивалентов в месяц с валютных счетов.

На 7 календарных дней клиенты "Приватбанка" с гривневых счетов за рубежом могут снять максимум 12,5 тысячи гривен в эквиваленте. Поэтому в месяц сумма составляет не более 50 тысяч гривен.

Снятие наличных клиентами Monobank, Sense Bank и ПУМБ также не превышает лимита в размере 12,5 тысячи гривен на календарную неделю.

В то же время в KredoBank наличные в банкоматах за рубежом можно снимать в размере 11 250 гривен на 7 календарных дней для карт в гривне. А 90 тысяч гривен в эквиваленте в день – для карт в иностранной валюте.

Советуют снимать наличные из банкоматов за рубежом только в местной валюте страны, в которой находится лицо. Так можно избежать дополнительных комиссий со стороны банка, который обслуживает банкомат.