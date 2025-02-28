Какую пенсию может получить жена погибшего военного

Согласно действующему законодательству, супруга погибшего военнослужащего имеет право на получение пенсии по потере кормильца. Однако есть определенные условия для оформления выплат.

Условия получения пенсий для жен погибших военных

Назначение пенсионного обеспечения для лиц, потерявших родственников-военных ныне регулируется Законом Украины. При этом пенсионные выплаты устанавливаются в размере 70% от денежного довольствия погибшего кормильца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", право на долгосрочную пенсию имеют жены тех военнослужащих, умерших в период прохождения военной службы. Однако, при этом супруге погибшего должно быть 50 лет. Кроме этого, женщина должна иметь страховой стаж не менее 20 лет.

Следует знать! Если родители или жена (супруг) достигли возраста 55 лет, то пенсия по потере кормильца при погибшем военнослужащем назначается независимо от продолжительности страхового стажа.

Как рассчитывается размер пенсии

Сумма начисления песионных выплат рассчитана следующим способом:

70% денежного довольствия погибшего кормильца поступают родителям (родителю), жене/мужу, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи. Минимальная пенсионная выплата не может быть менее 7 800 гривен;

70% денежного довольствия погибшего кормильца назначается ребенку. Двум и более детям– по 50% денежного довольствия. Это не менее 6 100 гривен на каждого.

Также стоит заметить, что независимо от причины смерти кормильца, минимальный и максимальный размер пенсии в случае потери кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи в отдельности.