Начало положено: как украинское правительство планирует возвращать украинцев из-за границы

После начала полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома. Часть из этих граждан выехала за границу.

Какое решение принял Кабмин

Кабмин работает над тем, чтобы украинцы постепенно возвращались домой. В частности, из бюджета выделено 150 миллионов гривен на реализацию этой программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.

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Тарас Мельничук Представитель правительства в Верховной Раде Украины Переданы бюджетные назначения по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину" в сумме 150 миллионов 28,7 тысяч гривен Министерству национального единства Украины.

Средства должны быть потрачены на тех граждан, которые стремятся вернуться в Украину из-за границы.

Напомним! В августе 2024 года Владимир Зеленский сообщил о создании Министерства единства. Оно должно не только помогать украинцам за рубежом, а и давать отпор российской пропаганде.