Украина получит новый кредит от Великобритании: на что будут использованы эти средства

Украина получит от Великобритании кредит в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов. Согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 2,93 миллиарда долларов.

Какой кредит предоставила Великобритания Украине

Средства, которые предоставила Великобритания Украине, будут компенсированы от прибыли, что приносят замороженные российские активы, сообщает Укринформ.

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Обратите внимание! Этот вклад от Великобритании является частью обещанной кредитной помощи от G7. Речь идет о программе, в рамках которой страны Большой семерки должны предоставить в целом 50 миллиардов долларов на восстановление, военные и бюджетные нужды Украины.

Эта помощь станет дополнительной к существующей военной помощи Украине в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год, которую премьер-министр подтвердил в течение первой недели своего пребывания в должности,

– говорится в сообщении правительства Великобритании.

Средства, которые предоставляет Великобритания, должны быть использованы для закупки необходимого военного оборудования, а именно: