Який кредит надала Велика Британія Україні

Кошти, які надала Велика Британія Україні, будуть компенсовані від прибутку, що приносять заморожені російські активи, повідомляє Укрінформ.

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Зверніть увагу! Цей внесок від Великої Британії є частиною обіцяної кредитної допомоги від G7. Йдеться про програму, у рамках якої країни Великої сімки мають надати загалом 50 мільярдів доларів на відновлення, військові та бюджетні потреби України.

Ця допомога стане додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, яку прем’єр-міністр підтвердив протягом першого тижня свого перебування на посаді,

– йдеться у повідомленні уряду Британії.

Кошти, які надає Велика Британія, мають бути використані для закупівлі необхідного військового обладнання, а саме: