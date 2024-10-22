Какой кредит предоставила Великобритания Украине

Средства, которые предоставила Великобритания Украине, будут компенсированы от прибыли, что приносят замороженные российские активы, сообщает Укринформ.

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Обратите внимание! Этот вклад от Великобритании является частью обещанной кредитной помощи от G7. Речь идет о программе, в рамках которой страны Большой семерки должны предоставить в целом 50 миллиардов долларов на восстановление, военные и бюджетные нужды Украины.

Эта помощь станет дополнительной к существующей военной помощи Украине в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год, которую премьер-министр подтвердил в течение первой недели своего пребывания в должности,

– говорится в сообщении правительства Великобритании.

Средства, которые предоставляет Великобритания, должны быть использованы для закупки необходимого военного оборудования, а именно: