Какую помощь получила Украина от партнеров за время войны

С 24 февраля 2022 года и до конца 2024 года Украина в целом получила внешнее финансирование на сумму 115,2 миллиарда долларов. Больше всего средств поступило в 2023 году.

Сколько получила Украина от партнеров

За 2022 год Украина получила от партнеров 31,1 миллиарда долларов. В 2023 году поступило 42,4 миллиарда долларов внешнего финансирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

Читайте также Словакия угрожает сократить помощь беженцам за остановку транзита газа

В 2024 году Украина получила от партнеров 41,7 миллиарда долларов. То есть, в среднем внешнее финансирование составляло 3,4 миллиарда долларов в месяц.

Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Внешняя бюджетная поддержка, которую Украина начала получать с началом войны, стала важным фактором макрофинансовой стабильности, обеспечивая финансирование львиной доли невоенных бюджетных расходов и поддерживая относительную курсовую устойчивость.

Как отмечает Гетманцев, средства привлекались в форме грантов и льготных кредитов. Доля безвозвратной помощи среди всех поступлений была следующей:

в 2022 году – 14,2 миллиарда долларов – 45,8% от всего внешнего финансирования, которое имела Украина;

в 2023 году – 11,6 миллиардов долларов – 27,4%;

в 2024 году – 12,6 миллиардов долларов – 30%.

Какие страны больше всего помогали Украине

Больше всего Украине за время полномасштабной войны помогали страны ЕС – 38,9% от всего финансирования. Общая сумма поддержки Евросоюза составила – 44,79 миллиарда долларов.

Другие помогали Украине так:

США – 27,1% от общей суммы – 31,24 миллиарда долларов;

МВФ – 10,8% – 12,45 миллиарда долларов;

Япония – 7,4% – 8,53 миллиарда долларов;

Канада – 4,7% – 5,41 миллиарда долларов.

Также Украине помогали Германия, Великобритания и другие страны.