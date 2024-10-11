Всемирный банк решил создать новый фонд для помощи Украине

10 октября Исполнительный совет Всемирного банка утвердил создание фонда финансового посредничества (FIF). Он должен использоваться для поддержки Украины.

Как будет работать этот фонд

Взносы во вновь созданный фонд поступят от США, Канады и Японии, сообщает Reuters. Возражения против такой помощи Украине выразила Россия.

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Фонд от Всемирного банка реализует обещание Большой семерки – передать Украине ориентировочно 50 миллиардов долларов дополнительного финансирования. Эти средства должны поддержать украинскую сторону в борьбе против российского агрессора.

Заметьте! Точные суммы взносов от стран еще обсуждаются. Однако уже точно известно, что они будут обеспечены через прибыль от замороженных российских активов

Старший директор Геоэкономического центра Атлантического совета Джош Липски заявил, что эти средства могут кардинально изменить нынешнюю ситуацию. Он также указал на прошлогодние расходы Украины на войну. По словам Липски, эта сумма достигла 80 – 90 миллиардов долларов за год.

Обратите внимание! Всемирный банк принял это решение после того, как ЕС согласился предоставить Украине 35 миллиардов евро.