Благодаря каким депозитам можно получать пассивную прибыль сейчас

Изменение учетной ставки до 14,5% и соответствующая коррекция ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 17% является очередным и крайне необходимым этапом укрепления гривны. Такой шаг НБУ является важным фактором обуздания инфляции.

Как изменится ситуация в депозитном секторе в конце января

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что по итогам января инфляция должна составить от 1 до 1,5%. В годовом измерении этот показатель должен достичь 10 – 11%.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Комбанки могут постепенно прибегнуть к "редактированию" ставок по гривневым вкладам, ведь уменьшение доходности вкладов совершенно нежелательное явление, если конечно банки заинтересованы в привлечении средств граждан на депозитные вклады.

Можно предположить, что ставки потенциально могут вырасти равномерно, однако их влияние на уровень доходности различных по сроку вкладов будет совершенно разным.

Обратите внимание! Ставки могут вырасти на ориентировочно 1 процентный пункт, в соответствии с декабрьско-январскими изменениями учетной ставки и ставки по 3-месячным депсертификатам.

Как изменятся ставки по гривневым депозитам в начале февраля

для депозитов на 3 – 6 месяцев ставки составят в среднем 11% годовых;

Заметьте! Учитывая прогнозы, что инфляция будет "бушевать" еще как минимум 1 – 2 месяца, размещение средств на таких депозитах не станет приоритетным.

на 9 – 12 месяцев – в среднем 11 – 12% годовых;

– в среднем 11 – 12% годовых; на 1 – 2,5 года – в среднем 13,5 – 14% годовых (максимальные могут достигать 16% годовых).

Учитывая прогнозы сокращения инфляции во втором полугодии до 7%, благодаря вкладам от 1 года, граждане смогут не только уберечь средства от обесценивания, а потенциально получить пассивную прибыль до 4%.

Положительные прогнозы к уменьшению инфляции во втором полугодии могут стать хорошим стимулом для граждан для размещения средств именно сейчас и в течение февраля, ведь, как известно, доходность депозитов формируется преимущественно на основе ставки по 3-месячным депсертификатам,

– отмечает Замотаев.

Важно! Вполне возможно, что, начиная с марта, при определенных положительных экономических обстоятельствах регулятор может снова оперативно отреагировать, уменьшив учетную ставку и вместе с ней ставку по депсертификатам. То есть это будет означать, что вскоре доходность депозитов снова начнет снижаться.