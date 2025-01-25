Як зміниться ситуація у депозитному секторі в кінці січня

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу наголосив, що за підсумками січня інфляція має скласти від 1 до 1,5%. У річному вимірі цей показник має сягнути 10 – 11%.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Комбанки можуть поступово вдатися до "редагування" ставок за гривневими вкладами, адже зменшення дохідності вкладів геть небажане явище, якщо звісно банки зацікавлені в залученні коштів громадян на депозитні вклади.

Можна припустити, що ставки потенційно можуть зрости рівномірно, однак їх вплив на рівень дохідності різних за терміном вкладів буде геть різним.

Зверніть увагу! Ставки можуть зрости на орієнтовно 1 відсотковий пункт, відповідно до груднево-січневих змін облікової ставки та ставки за 3-місячними депсертифікатами.

Як зміняться ставки за гривневими депозитами на початку лютого

для депозитів на 3 – 6 місяців ставки складуть в середньому 11% річних;

Зауважте! Зважаючи на прогнози, що інфляція "бушуватиме" ще як мінімум 1 – 2 місяці, розміщення коштів на таких депозитах не стане пріоритетним.

на 9 – 12 місяців – в середньому 11 – 12% річних;

– в середньому 11 – 12% річних; на 1 – 2,5 роки – в середньому 13,5 – 14% річних (максимальні можуть сягати 16% річних).

Враховуючи прогнози скорочення інфляції у другому півріччі до 7%, завдяки вкладам від 1 року, громадяни зможуть не лише вберегти кошти від знецінення, а потенційно отримати пасивний прибуток до 4%.

Позитивні прогнози до зменшення інфляції у другому півріччі можуть стати добрим стимулом для громадян для розміщення коштів саме зараз та протягом лютого, адже, як відомо, прибутковість депозитів формується переважно на основі ставки за 3-місячними депсертифікатами,

– зазначає Замотаєв.

Важливо! Цілком можливо, що, починаючи з березня, за певних позитивних економічних обставин регулятор може знову оперативно відреагувати, зменшивши облікову ставку та разом з нею ставку за депсертифікатами. Тобто це означатиме, що невдовзі дохідність депозитів знову почне знижуватися.