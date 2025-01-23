Як надаватимуть субсидії

Запровадження субсидій на оренду житла значно зменшить фінансовий тиск на родинні бюджети ВПО, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Читайте також Тисяча Зеленського та інші державні програми: Шмигаль розповів, як уряд допомагає українцям

У Міністерстві соціальної політики наголосили, що при розрахунку субсидій враховуватимуть регіональні відмінності у вартості оренди житла, щоб забезпечити справедливий розподіл виплат.

Механізм передбачає врахування різниці у вартості оренди між великими містами, малими населеними пунктами та регіонами країни.

Зауважте! Для отримання субсидії громадяни повинні відповідати кільком критеріям, зокрема мати офіційний договір оренди житла та дотримуватися інших умов програми.

Хто має право на виплату

Для отримання субсидії на оренду житла від держави внутрішньо переміщеним особам необхідно відповідати встановленим критеріям фінансово-майнового стану сім’ї.

Обов’язкові умови:

Офіційний договір оренди. Основною вимогою є наявність офіційно укладеного договору оренди між орендарем і власником житла.

Основною вимогою є наявність офіційно укладеного договору оренди між орендарем і власником житла. Індивідуальний підхід. Розмір субсидії визначатиметься окремо для кожної сім’ї, залежно від вартості оренди житла та регіональних особливостей.

Субсидія надається сім’ям, які орендують житло та витрачають на орендну плату не менше 20% від свого сукупного місячного доходу.

Зауважте! Раніше цей показник складав 30%, але Кабмін зменшив його, щоб зробити програму доступнішою.