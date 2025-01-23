Как будут предоставлять субсидии

Введение субсидий на аренду жилья значительно уменьшит финансовое давление на семейные бюджеты ВПО, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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В Министерстве социальной политики отметили, что при расчете субсидий будут учитывать региональные различия в стоимости аренды жилья, чтобы обеспечить справедливое распределение выплат.

Механизм предусматривает учет разницы в стоимости аренды между крупными городами, малыми населенными пунктами и регионами страны.

Обратите внимание! Для получения субсидии граждане должны соответствовать нескольким критериям, в частности иметь официальный договор аренды жилья и соблюдать другие условия программы.

Кто имеет право на выплату

Для получения субсидии на аренду жилья от государства внутренне перемещенным лицам необходимо соответствовать установленным критериям финансово-имущественного положения семьи.

Обязательные условия:

Официальный договор аренды. Основным требованием является наличие официально заключенного договора аренды между арендатором и собственником жилья.

Основным требованием является наличие официально заключенного договора аренды между арендатором и собственником жилья. Индивидуальный подход. Размер субсидии будет определяться отдельно для каждой семьи, в зависимости от стоимости аренды жилья и региональных особенностей.

Субсидия предоставляется семьям, которые арендуют жилье и тратят на арендную плату не менее 20% от своего совокупного месячного дохода.

Заметьте! Ранее этот показатель составлял 30%, но Кабмин уменьшил его, чтобы сделать программу более доступной.