Более 5 тысяч гривен: украинская средняя пенсия выросла в 2023 году

Мартовская индексация повысилась на украинские пенсии в среднем на 400 – 600 гривен. Следовательно, каждый пенсионер смог получить выплаты по меньшей мере на 100 гривен больше.

Средняя пенсия в Украине в 2023 году

Во время эфира телемарафона министерша социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что средняя пенсия сейчас в Украине составляет почти 5 300 гривен. Это впервые за время украинской независимости.

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Интересно, что в среднем в марте украинцы получили повышение пенсий на 400 – 600 гривен.

В общем, учитывая мартовское повышение пенсий для пенсионеров, которое было на 19,7%, то среднюю пенсию у нас сейчас почти 5 300 гривен. Для подавляющего большинства пенсионеров увеличение было от 400 до 600 гривен,

– добавила Жолнович.

А для всех, кто имел высшую пенсию и перерасчет не составил большой суммы, произошла доплата в размере не менее 100 гривен.

Накопительная пенсия уже скоро: сколько нужно откладывать

В Минсоцполитики сообщили, что по новой накопительной системе украинцы будут откладывать до 10% зарплаты. Впрочем, часть из этого будет вносить именно работодатель.

Средний взнос, который покрывал бы все расходы и сохранял средства – это не менее 7 – 10%. Мы предполагаем до 3% обязательных с работодателя. Это немного мало. Очевидно, что работник должен приобщаться своими средствами, чтобы его вклад был оптимальным,

– отметила Оксана Жолнович.

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Напомним, что законопроект о новой пенсионной реформе еще не рассматривали. Впрочем, вероятнее всего, что на запуск реформы нужно не менее года после принятия решения.