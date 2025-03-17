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17 марта, 12:37
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500 евро в гривнах это сколько сейчас

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс евро в Украине по состоянию на 17 марта – 45,23 гривны, по данным НБУ.
  • Покупка 500 евро в банке стоит примерно 22 725 гривен, а в обменнике – 22 650 гривен.

Курс евро продемонстрировал рост в начале марта. Впоследствии ситуация стабилизировалась. Сейчас евро стабилен.

Как изменился курс евро

По состоянию на 17 марта, официальный курс евро в Украине достиг – 45,23 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина", демонстрируют, что средний курс евро в банках изменился так:

  • покупка – 44,90 гривны за евро;
  • продажа – 45,45 гривны за евро.

В обменниках средний курс евро достиг таких значений:

  • покупка – 45,10 гривны за евро;
  • продажа – 45,30 гривны за евро.

За сколько сегодня можно купить 500 евро

  • если покупать 500 евро в банке, придется потратить примерно – 22 725 гривен;
  • для покупки 500 евро в обменнике необходимо иметь в среднем – 22 650 гривен.

Сколько можно выручить за сдачу 500 евро сегодня

  • за 500 евро в банке сегодня можно получить ориентировочно – 22 450 гривен;
  • при сдаче 500 евро в обменнике, можно получить примерно – 22 550 гривен.