500 евро в гривнах это сколько сейчас

Курс евро продемонстрировал рост в начале марта. Впоследствии ситуация стабилизировалась. Сейчас евро стабилен.

Как изменился курс евро

По состоянию на 17 марта, официальный курс евро в Украине достиг – 45,23 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина", демонстрируют, что средний курс евро в банках изменился так:

покупка – 44,90 гривны за евро;

продажа – 45,45 гривны за евро.

В обменниках средний курс евро достиг таких значений:

покупка – 45,10 гривны за евро;

продажа – 45,30 гривны за евро.

За сколько сегодня можно купить 500 евро

если покупать 500 евро в банке, придется потратить примерно – 22 725 гривен;

придется потратить примерно – 22 725 гривен; для покупки 500 евро в обменнике необходимо иметь в среднем – 22 650 гривен.

Сколько можно выручить за сдачу 500 евро сегодня