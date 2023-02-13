Сумма более 19 миллиардов долларов: швейцарский банк заморозил российские активы

Швейцария приняла санкции ЕС в отношении России. Следовательно, все активы страны-агрессорки были заморожены на сумму в 8,1 миллиарда долларов. В настоящее время эта сумма значительно увеличилась.

С тех пор как Швейцария приняла санкции ЕС в отношении России, российские финансовые активы были заблокированы в стране на сумму около 8,1 миллиарда долларов. Кроме того, было заморожено 15 объектов собственности.

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Более трети российских активов

Недавно стало известно, что швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил российские активы на сумму 19 миллиардов долларов (это 17,6 млрд швейцарских франков).

Только около 4 миллиардов российских активов приходится на людей, находящихся в списке санкций.

Остальные 13,6 миллиарда франков – это люди, попавшие под санкции в других государствах.

Этов Швейцарии.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявлял, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использование их для восстановления Украины.

Сколько уже заморожено российских активов

Напомним, что ЕС уже начал рассматривать вопрос предоставления Украине замороженных российских активов. Речь идет о сумме в 300 миллиардов евро активов российского центрального банка.

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Есть прецеденты, когда личные деньги российских олигархов планируется передать Украине.

Главный консультант "Национального института стратегических исследований" Иван Ус уточнил Некоторые эксперты называют цифру активов до 1 триллиона, но это вместе с замороженным имуществом России и ее граждан.