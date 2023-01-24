Потеря благосостояния и экономический перелом: сколько стоит Германии война в Украине
Источник:Кельнский институт германской экономики
По данным кельнского Института немецкой экономики, в 2023 году война в Украине будет стоить Германии 175 миллиардов евро. Это составляет около 4% ВВП страны.
Утрата благосостояния Германии
По новым расчетам, экономические потери Германии, связанные с войной в Украине, будут составлять 175 миллиардов евро. Это соответствует потере благосостояния в 2 000 евро на жителя.
Читайте также ЕС готовит новые санкции к годовщине вторжения: чего от них следует ожидатьС поправкой на цены это соответствует примерно 4,5% ВВП страны. Для расчета сравнили ситуацию, когда в мире нет войны, а значит и высоких цен на энергоносители, с текущей ситуацией.
Прежде всего, можно выделить три разных проблемы, связанные с войной:
- С одной стороны, энергетика все еще в опасности, предприниматели опасаются сбоев и чрезвычайных ситуаций, например в критических инфраструктурах.
- Кроме того, существуют высокие затраты на электроэнергию и газ.
- Также на услуги по производству и сырье.
Ситуация все еще очень хрупкая. Исключительная ситуация обеспокоит нас в ближайшие месяцы и затормозит процветание,
– говорит экономист Майкл Грэмлинг.
Другие убытки страны
Только за период пандемии Германия потеряла 175 миллиардов евро. Кроме того, в 2021 году произошла еще одна потеря ВВП в 125 миллиардов евро.
Обратите внимание Путин доигрался: мировой экономике больше не нужна Россия, – Foreign PolicyВ общем, к концу 2023 года потери производства составят 595 миллиардов евро.
В Институте опасаются, что экономика Германии находится на пороге перелома. Ведь сейчас происходит нехватка квалифицированных работников, а также умеренное развитие производительности.