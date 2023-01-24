Утрата благосостояния Германии

По новым расчетам, экономические потери Германии, связанные с войной в Украине, будут составлять 175 миллиардов евро. Это соответствует потере благосостояния в 2 000 евро на жителя.

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С поправкой на цены это соответствует примерно 4,5% ВВП страны. Для расчета сравнили ситуацию, когда в мире нет войны, а значит и высоких цен на энергоносители, с текущей ситуацией.

Прежде всего, можно выделить три разных проблемы, связанные с войной:

С одной стороны, энергетика все еще в опасности, предприниматели опасаются сбоев и чрезвычайных ситуаций, например в критических инфраструктурах.

Кроме того, существуют высокие затраты на электроэнергию и газ.

Также на услуги по производству и сырье.

Ситуация все еще очень хрупкая. Исключительная ситуация обеспокоит нас в ближайшие месяцы и затормозит процветание,

– говорит экономист Майкл Грэмлинг.

Другие убытки страны

Только за период пандемии Германия потеряла 175 миллиардов евро. Кроме того, в 2021 году произошла еще одна потеря ВВП в 125 миллиардов евро.

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В общем, к концу 2023 года потери производства составят 595 миллиардов евро.

В Институте опасаются, что экономика Германии находится на пороге перелома. Ведь сейчас происходит нехватка квалифицированных работников, а также умеренное развитие производительности.