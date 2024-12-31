Какую валюту не принимают в обменниках и банках и почему

В некоторых банках и обменниках Украины откажутся принимать доллары с большими повреждениями. Однако такие купюры можно обменять в специализированных банках за дополнительную плату, что называется инкассо.

Какие долларовые банкноты не будут приняты

При обмене валюты в банке или обменнике важно обращать внимание на состояние банкноты, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Согласно правилам Национального банка, принимать будут все купюры, за исключением тех, имеющих серьезные повреждения.

Речь идет о банкнотах иностранной валюты, которые во время обращения получили одно или несколько значительных повреждений или износов, а именно:

разорванные или разрезанные на части;

с поврежденными элементами дизайна или защиты (например, удалены цифры или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, элементы защиты, оптически сменные элементы, защитные ленты);

с измененным цветом бумаги или изображений;

с загрязнениями (пятнами), в частности видимыми в ультрафиолетовых лучах, которые занимают более половины площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая те, вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолете;

обожженные, прожженные или поврежденные в результате длительного контакта с влагой, жидкостями, химикатами или с признаками гниения;

с явными печатными дефектами.

Обратите внимание! Это также касается банкнот, которые были изъяты иностранным государством из обращения после объявления банком-эмитентом соответствующей валюты даты изъятия, при условии наличия согласия банка-корреспондента этого государства на обмен таких банкнот.

Что такое операция инкассо

Операция инкассо предусматривает обмен поврежденных или изношенных банкнот через банки и небанковские финансовые учреждения. Если на банкноте есть признаки значительного износа или повреждения, как указано ранее, клиенту может быть предложено осуществить операцию инкассо по тарифам, установленным конкретными учреждениями.

Важно! Срок выплаты возмещения за поврежденные банкноты иностранных государств определяется самостоятельно банками.

Кроме того, банки и небанковские учреждения, которые осуществляют инкассо, обязаны размещать в кассах четкий перечень признаков значительного износа банкнот и соответствующие тарифы на инкассо в доступном для клиентов месте.