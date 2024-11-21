Какая минимальная пенсия у украинцев, которые не успели приобрести достаточно стажа

Украинцы, которые не успели приобрести достаточное количество стажа, не имеют право на получение пенсии. Однако, они могут иметь временную помощь от государства.

Какую выплату имеют пенсионеры без достаточного количества стажа

Пенсионеры, не имеющие достаточного количества стажа могут получить социальную пенсию. Эта выплата рассчитывается индивидуально, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Социальная пенсия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев.

Обратите внимание! Максимальный размер социальной пенсии не может превысить 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сейчас это значение – 3 028 гривен.

Какие условия для предоставления такой помощи

Временная помощь предоставляется пенсионерам, которые в 65 лет не успели получить минимальное количество стажа. То есть, не приобрели как минимум 15 лет стажа.

Напомним! В этом году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь минимум 31 год страхового стажа, в 63 года – 21 год стажа, в 65 лет – 15 лет стажа.