Какую выплату хотят предоставить чернобыльцам в 2025 году

Минсоцполитики предлагает предоставление дополнительной выплаты пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Речь идет о денежной компенсации на продукты питания.

Какую помощь могут ввести для чернобыльцев

Выплата будет зависеть от того, к какой категории относится лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФПУ.

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Для лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС и относящихся к 1 категории выплаты, в зависимости от области могут установить следующие:

Одесская область – 505 гривен;

Днепропетровская область – 497 гривен;

Черниговская – 491 гривны;

Харьковская – 509 гривен;

Житомирская – 509 гривен;

Полтавская – 466 гривны;

Херсонская – 502 гривны;

Киевская – 529 гривны;

Запорожская – 497 гривен;

Луганская – 500 гривен;

Донецкая – 513 гривен;

Винницкая – 485 гривен;

Николаевская – 494 гривны;

Кировоградская – 502 гривны;

Сумская – 491 гривны;

Львовская – 509 гривны;

Черкасская – 493 гривны;

Хмельницкая – 491 гривны;

Волынская – 502 гривны;

Ровенская – 485 гривен;

Ивано-Франковская – 498 гривен;

Тернопольская – 479 гривен;

Закарпатская – 498 гривен;

Черновицкая – 499 гривны;

город Киев – 589 гривен.

Для тех, кто относится к 2 категории: