Чиновники получают зарплату, которая в 2,5 раза больше чем средняя по Украине

Фактическое количество госслужащих в центральных органах власти до 2024 года составляло 110 тысяч граждан. При этом, в штатных расписаниях указывалось, что таких сотрудников 147 тысяч человек.

Почему сократилось количество чиновников

Бюджетом предусматривалось финансирование выплат 37 тысяч человек, которые на самом деле не наняты на работу. В этот момент оклад служащих составлял в среднем 30%, премия и бонусы – 70%.

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С 2024 была запущена реформа, в соответствии с которой оклад составил уже 70%, а премии должны быть не более 30%. Вероятно, поэтому с апреля штатная предельная численность кадров уменьшилась до 14% (ранее она составляла 25%).

В каких ведомствах больше всего выросли зарплаты

Наибольшее количество чиновников, которые имеют высокие зарплаты работает в Минэкономики. С начала года средняя зарплата работника этого ведомства выросла с 38 до 77 тысяч гривен.

Также превысила порог 50 тысяч гривен средняя зарплата за 2024 год в таких министерствах: