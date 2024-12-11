Украина получит новую помощь от Канады: на что направят средства

Палата общин парламента Канады утвердила выделение новой помощи Украине. Речь идет о 764 миллионах канадских долларов (примерно 587 миллионов долларов США).

Какую помощь получит Украина от Канады

Эти средства включены в большой бюджетный документ, пишет 24 канал со ссылкой на Укринформ.

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Одобрение этого документа позволит правительству дополнительно потратить 21 миллиард канадских долларов на различные цели. В том числе и на национальную оборону.

Министр обороны Канады Билл Блэр рассказал, что эти деньги направят на “боеприпасы, обучение и другие средства, крайне необходимы украинцам для победы”.

Также в документ включено 400 миллионов канадских долларов, что составляет около 307 миллионов долларов США. Они будут направлены на финансовую помощь Украине, которая выделяется со специального счета Международного валютного фонда.

Также парламент страны утвердил 45 миллионов канадских долларов, что около 35 миллионов долларов США на такие аспекты:

гуманитарное разминирование;

укрепление кибернетической устойчивости в Украине.

Нюанс по оказанию помощи

Издание отмечает, что оппозиционная Консервативная партия, которая пытается заставить правительство уйти в отставку, голосовала против утверждения дополнительных расходов. В частности увеличение расходов было одобрено Палатой общин в последний день, что разрешено законом.

Обратите внимание! Для вступления в силу этого решения, за него еще должен проголосовать Сенат Канады. Это ожидается в ближайшее время.