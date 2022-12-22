Как найти магазин, где рассчитывают картой: в Monobank добавили важную функцию

Теперь у monobank появилась новая функция, которая будет помогать в поисках работающего терминала в магазинах.

Как найти карту

Олег Гороховский, соучредитель monobank, в своем телеграмме рассказал, что теперь в новой версии приложения добавлена карта работающих терминалов.

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Открыв мобильное приложение monobank, найдите раздел "Еще" в правом нижнем углу экрана и зайдите туда. Откройте карту с кассами магазинов, где осуществлялись оплаты картами monobank за последние 60 минут.

С помощью этой карты можно проверить, работает ли терминал в магазине перед походом к нему. Если в течение часа оплаты были, терминал будет отображен на карте.

Где снять наличные во время блекаута

Для того чтобы не было дефицита наличных НБУ вместе с банками отрабатывает создание национальной сети из около 1000 отделений, которые точно будут работать в блекаут - так называемый "банк несокрушимости" или Power Banking.

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В НБУ также обратились к руководителям областных военных администраций с инициативой разместить банкоматы и платежные терминалы в части стационарных Пунктов несокрушимости.

Обналичить украинцы можно и на кассах магазинов, аптек и АЗС при расчетах платежной картой. Также можно снять наличные с карты через Укрпочту и "Новую Почту".

Если снимать наличные деньги через Укрпочту или "Новую почту", то за услугу придется оплатить от 1,5% до 2% от суммы.