Новые карточные ограничения с июня: стоит ли паниковать

С 1 июня вступают в силу новые ограничения на карточные переводы. Речь идет о необходимых мерах по противодействию мошенничеству, и они вряд ли скажутся на развитии банковских сервисов. Впрочем банкир добавляет, что статистика тех, кто жалуется на лимиты, довольно низкая, а количество новых карт растет.

Повлияют ли негативно карточные лимиты на граждан

Банкир Сергей Мамедов рассказывает, что только в 3 – 5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами, передает 24 Канал.

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Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать – если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу.

Мамедов добавляет, что с начала действия Меморандума между банками о противодействии мошенничеству количество новых карточных счетов даже растет – в пределах 1 – 2% ежемесячно.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Несмотря на экономические и геополитические качели, в ближайшие месяцы ситуация в банковской сфере будет оставаться стабильной и прогнозируемой. Банковский рынок крепкий и устойчивый к возможным новым вызовам.

По словам банкира, на сегодня фиксируются одни из самых высоких ставок с 2023 года по гривневым депозитам – до 17% годовых. Кроме того, банки активно развивают партнерские кредитные программы для малого и среднего бизнеса со ставками не выше 19 – 20%.