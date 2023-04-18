Карточных туристов больше не существует: как НБУ сделал их бизнес невыгодным

В прошлом году в Украине была популярна схема "карточного туризма". Это стало настоящим вызовом для Нацбанка, ведь наличную валюту незаконно ввозили из-за границы и продавали. Однако по состоянию на сегодняшний день таких "туристов" удалось избавиться. Как справились с этой проблемой – читайте в материале.

Преодолела ли Украина "карточный туризм"

Как рассказывает 24 Каналу заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий, "карковый туризм" удалось преодолеть еще в прошлом году.

Читайте также Доллар завис на психологической отметке: какой курс в банках и обменниках

чтоназывается схема, по которой украинцы выезжали в страны Европы, там снимали наличную валюту по карточному курсу 32–33 гривны за доллар. Затем ввозили валюту в Украину и продавали по курсу 35—36 гривен за доллар.

Именно поэтому в середине 2022 г. такой вид "бизнеса" был вызовом для Нацбанка. Однако из-за сужения спреда между наличным и безналичным курсом это удалось преодолеть.

Что поспособствовало этому

На это повлияли депозитные продукты. Речь идет о депозите с безналичной покупкой валюты, доступном гражданам с июля 2022 года.

Поэтому люди получили возможность покупать иностранную валюту по более привлекательному курсу, чем могли предложить "карточные туристы".

Помогли еще и меры по повышению привлекательности гривневых активов. Это, прежде всего, сохранение учетной ставки на уровне 25% и изменение нормативов обязательного резервирования.

Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины НБУ анализировал, мониторил ситуацию, чтобы сбивать эту спекулятивную составляющую спроса на валюту. Мы калибровали наши меры. И здесь важно отметить, что на решение проблемы карточного туризма, кроме сужения спреда, возымели наши ограничения.

Не стоит забывать об ограничениях по снятию наличных с гривневых карт за рубежом. Суммы ограничили до 50 тысяч гривен, а затем дополнительно разработали еженедельный предел в 12,5 тысячи гривен. Это тоже дало результат для прекращения "карточного туризма".

Также был введен лимит на безналичные расчеты по гривневым картам за рубежом.

Актуально Это запускает спираль, – глава НБУ назвал условие, спровоцирующее финансовый крах России и Путина

Это все в комплексе способствовало предотвращению непродуктивного оттока капитала и защиты международных резервов, которые сегодня помогают обеспечить стабильность на валютном рынке. В то же время мы очень осторожно относимся к установлению этих лимитов, понимая и анализируя ситуацию в странах, где временно находятся наши люди, чтобы даже после введения этих ограничений, не лишить людей возможности удовлетворять свои основные потребности,

– говорит собеседник.

Выходит так, что теперь гражданин Украины может ежемесячно тратить с гривневой карты 150 тысяч гривен, не больше. Следовательно, 100 тысяч гривен по каналу безналичности может идти на покупки товаров, а 50 тысяч гривен можно снять 4 раза по 12,5 тысячи гривен с карты в банкомате.