Чи подолала Україна "картковий туризм"

Як розповідає 24 Каналу заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій, "карковий туризм" вдалося подолати ще минулого року.

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Зверніть увагу, що "картковим туризмом" називається схема, за якою українці виїжджали до країн Європи, там знімали готівкову валюту за картковим курсом 32 – 33 гривні за долар. Потім ввозили валюту в Україну та продавали за курсом 35 – 36 гривень за долар.

Саме тому у середині 2022 року такий вид "бізнесу" був викликом для Нацбанку. Однак через звуження спреду між готівковим та безготівковим курсом, це вдалося подолати.

Що посприяло цьому

На це вплинули депозитні продукти. Йде мова про депозит із безготівковою купівлею валюти, доступний громадянам з липня 2022 року.

Відтак люди отримали можливість купувати валюту іноземну за привабливішим курсом, ніж могли запропонувати "карткові туристи".

Посприяли ще й заходи щодо підвищення привабливості гривневих активів. Це насамперед збереження облікової ставки на рівні 25% та зміна нормативів обов'язкового резервування.

Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України НБУ аналізував, моніторив ситуацію, щоб збивати цю спекулятивну складову попиту на валюту. Ми калібрували наші заходи. І тут важливо зазначити, що на розв'язання проблеми карткового туризму, окрім звуження спреду, подіяли наші обмеження.

Не варто забувати про обмеження стосовно зняття готівки з гривневих карток за кордоном. Суми обмежили до 50 тисяч гривень, а потім додатково розробили щотижневий ліміт у 12,5 тисячі гривень. Це теж дало результат для припинення "карткового туризму".

Також був введений ліміт на безготівкові розрахунки з гривневих карток за кордоном.

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Це все в комплексі сприяло запобіганню непродуктивному відтоку капіталу та захисту міжнародних резервів, які сьогодні допомагають забезпечити стабільність на валютному ринку. Водночас ми дуже обережно ставимося до встановлення цих лімітів, розуміючи та аналізуючи ситуацію в країнах, де зараз тимчасово перебувають наші люди, щоб навіть після запровадження цих обмежень, не позбавити людей можливості задовольняти свої основні потреби,

– каже співрозмовник.

Виходить так, що тепер громадянин України може щомісяця витрачати з гривневої карти 150 тисяч гривень, не більше. Відтак 100 тисяч гривень за каналом безготівки може йти на покупки товарів, а 50 тисяч гривень можна зняти 4 рази по 12,5 тисячі гривень з картки в банкоматі.