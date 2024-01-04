У клиентов "Ощадбанка" есть время до конца марта

"Ощадбанк" занимается выплатами значительного количества социальных доплат. Речь идет не только о пенсии, но и ежемесячной помощи переселенцам.

О чем сообщили представители "Сбербанка"

Глава правления "Ощадбанка" Сергей Наумов сообщил о продлении срока действия карточек, которые должны были быть заменены после февраля 2022 года. Функции пластика и его электронной версии будут действовать до конца марта.

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Сергей Наумов Глава правления "Ощадбанка" Сбербанк еще раз продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для ВПЛ, до 31 марта 2024 года.

Наумов объяснил, что клиенты могут и дальше пользоваться "просроченными" картами или перевыпустить их онлайн. Для этого нужно иметь мобильное приложение "Ощадбанка".

При этом перевыпущенную карту в пластиковом формате можно забрать в ближайшем отделении банка, предварительно заказав. Как пояснил Наумов, в этом нет сильной нужды, ведь снимать наличные деньги, отправлять средства и осуществлять платежи можно легко онлайн.