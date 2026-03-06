Впервые после конфликта на Ближнем Востоке: Катар загрузил первую партию СПГ

Катар, вероятно, загрузил свои первые партии сжиженного природного газа после расширения конфликта на Ближнем Востоке. Боевые действия заставили страну остановить производство топлива и объявить беспрецедентный форс-мажор для покупателей.

Что происходит с поставками сжиженного газа?

Судно Al Ghashamiya на этой неделе загрузило СПГ на экспортном терминале Ras Laffan, о чем пишет Bloomberg.

В частности танкер сейчас ожидает в Персидском заливе. Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов.

Второй танкер – Lebrethah – в пятницу, 6 марта, вышел из терминала. В то же время увеличение его осадки свидетельствует о наличии груза на борту.

Lebrethah подает сигнал, что его следующим пунктом назначения является Бангладеш. Ориентировочное прибытие ожидается 14 марта.

Обратите внимание! Однако рейс и дальше зависит от возможности прохода через стратегически важный Ормузский пролив, который фактически закрыт для коммерческих судов из-за продолжающихся боевых действий в регионе. Но танкер может использоваться как плавучее хранилище, пока маршрут не будет открыт.

Ранее на этой неделе Катар остановил крупнейший в мире завод по экспорту СПГ – Ras Laffan – после атаки иранского дрона. Об этом сообщали в Reuters.

Еще до этого движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось. Но обычно этот маршрут обеспечивает около пятой части мировых поставок СПГ.

Экспортные заводы СПГ могут продолжать загружать определенное количество танкеров даже после остановки предприятия, используя сжиженный газ из резервуаров для хранения.

Что еще следует знать о поставках газа?