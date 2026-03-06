Вперше після конфлікту на Близькому Сході: Катар завантажив першу партію СПГ

Катар, імовірно, завантажив свої перші партії скрапленого природного газу після розширення конфлікту на Близькому Сході. Бойові дії змусили країну зупинити виробництво палива та оголосити безпрецедентний форс-мажор для покупців.

Що відбувається з постачанням скрапленого газу?

Судно Al Ghashamiya цього тижня завантажило СПГ на експортному терміналі Ras Laffan, про що пише Bloomberg.

Читайте також Сіярто приїхав у Москву домовлятися про дешеві ціни на нафту та газ

Зокрема танкер зараз очікує в Перській затоці. Про це свідчать дані відстеження суден.

Другий танкер – Lebrethah – у п’ятницю, 6 березня, вийшов із термінала. Водночас збільшення його осадки свідчить про наявність вантажу на борту.

Lebrethah подає сигнал, що його наступним пунктом призначення є Бангладеш. Орієнтоване прибуття очікується 14 березня.

Зверніть увагу! Проте рейс і далі залежить від можливості проходу через стратегічно важливу Ормузьку протоку, яка фактично закрита для комерційних суден через триваючі бойові дії в регіоні. Але танкер може використовуватися як плавуче сховище, поки маршрут не буде відкрито.

Раніше цього тижня Катар зупинив найбільший у світі завод з експорту СПГ – Ras Laffan – після атаки іранського дрона. Про це повідомляли у Reuters.

Ще до цього рух через Ормузьку протоку майже повністю зупинився. Але зазвичай цей маршрут забезпечує близько п’ятої частини світових поставок СПГ.

Експортні заводи СПГ можуть продовжувати завантажувати певну кількість танкерів навіть після зупинки підприємства, використовуючи скраплений газ із резервуарів для зберігання.

Що ще слід знати про постачання газу?