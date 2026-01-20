Вследствие российского удара: стало известно, сколько киевлян остались без тепла

В Киеве продолжается действие экстренных отключений электроэнергии. Почасовые графики пока не работают.

Что происходит в столице после российского удара?

В частности немало горожан оставались без отопления, пишет 24 Канал со ссылкой на гендиректора Yasno Сергея Коваленко.

Он рассказал, что после обстрела на сейчас (дополнительно к экстренным отключениям) 173 тысячи клиентов находятся без света. Также власти города сообщили о перебоях с водоснабжением на левом берегу.

А без отопления сейчас около половины жилого фонда города.

Энергетики работают над восстановлением поставок света, несмотря на мороз,

– написал Коваленко.

Обратите внимание! Сергей Коваленко призвал: когда появляется свет, не нужно включать сразу все электроприборы в розетку, потому что это может вызвать аварию, на ремонт которой уйдет гораздо больше времени.

Что известно о ситуации со светом?

На Киевщине 86 000 семей остаются без света после ночного обстрела. Об этом сообщили в ДТЭК.

Работаем непрерывно, несмотря на мороз, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома,

– говорится в сообщении.

Важно! Украинцам напомнили, что во всей области действуют экстренные отключения, во время которых графики не применяются. Также граждан поблагодарили за понимание и поддержку.

Что еще известно о ситуации в столице?