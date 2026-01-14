Кроме обстрелов и морозов: эксперт сказала, что обострило проблемы со светом и теплом в Киеве

Из-за постоянных атак врага на энергетику Украина, в частности ее столица, испытывает постоянные отключения света. Период, когда электроэнергия есть – существенно короче, чем когда нет. Страдают киевляне и от отключения теплоснабжения, что в зимнее время является настоящим испытанием. Ни центральная, ни местная власть не готовят план "Б".

Об этом в интервью 24 Каналу отметила член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine Виктория Войцицкая, добавив, что власть должна предусмотреть варианты действий, что делать с населением города-миллионника в ситуации, когда будет полностью отсутствовать электро- и теплоснабжение.

Что должна была бы сделать власть?

Киев переживает сейчас крайне сложный период. Войцицкая отметила, что в столице были хорошо подготовлены коммунальные службы на случай отсутствия централизованного теплоснабжения. Как только это произошло, коммунальщики начали сливать воду из системы, чтобы не полопались трубы.

"Это было абсолютно правильное решение и оно базировалось на страшном опыте 2006 года, когда в Алчевске возникли технические проблемы с поставками тепла и тогда местные власти долгое время ждали приезда президента Ющенко, чтобы принять решение о том, что надо сливать воду. Когда уже начали это делать, оказалось, что трубы лопаются. Инфраструктура была разрушена", – напомнила Войцицкая.

В Киеве сегодня тоже есть такие дома, в которых несмотря на распоряжение слить воду из системы, чтобы уберечь от разрушений трубы, руководство ОСМД это не сделало. Это не массовая история, но такие случаи зафиксированы.

Член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine отметила на том, что летом ГУР Украины предупреждало, что Россия зимой будет проводить массированные обстрелы Киева. Разведчики сообщали, что враг будет делать акцент на крупные города, чтобы лишить их возможности поставлять тепло в многоквартирные дома.

Более того, экспертная среда так же предупреждала, что противник, не получая успехов на фронте, будет терроризировать мирное население, чтобы принудить украинскую власть к невыгодным условиям перемирия.

"Об этом точно все знали, но почему-то местная власть и центральная решили, что если предыдущие зимы мы прошли преимущественно спокойно, то и эта такой будет. Такое мышление было катастрофически неправильным. На уровне Минэнерго, бывшего его руководителя и команды, вообще выглядит как диверсия – не готовить страну к тяжелой зиме", – озвучила Войцицкая.

Член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine объяснила, что власть должна была бы сделать все, чтобы были альтернативные источники для обеспечения населения теплом и светом. Например, приобрести и смонтировать когерационные установки.

В Киеве должны были быть такие проекты реализованы, были соответствующие фото городского головы столицы, который показывал, что это будет воплощено. Но, к сожалению, много проектов так и остались на бумаге,

– подчеркнула Войцицкая.

По ее словам, власть должна была разработать план, куда и как перемещать особо уязвимые слои населения в случае техногенной катастрофы, когда в домах нет тепла, а на улице температура воздуха достигает "минус" 15 – 20 градусов.

Войцицкая отметила, что управленцы должны обустроить места для пребывания и обогрева большого количества людей, например в школах. Она отметила, что созданные в ответ на вызовы 2022 – 2023 годов "Пункты несокрушимости" в нынешних условиях зимы 2026 года не подходят.

Какова сейчас ситуация в Киеве?