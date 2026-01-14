На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосила членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька, додавши, що влада має передбачити варіанти дій, що робити з населенням міста-мільйонника у ситуації, коли буде цілком відсутнє електро- і теплопостачання.

Що мала б зробити влада?

Київ переживає нині вкрай складний період. Войціцька зазначила, що в столиці були добре підготовлені комунальні служби на випадок відсутності централізованого теплопостачання. Як тільки це сталося, комунальники почали зливати воду з системи, аби не полопалися труби.

"Це було абсолютно правильне рішення і воно базувалося на страшному досвіді 2006 року, коли в Алчевську виникли технічні проблеми з постачанням тепла і тоді місцева влада тривалий час чекала на приїзд президента Ющенка, аби ухвалити рішення про те, що треба зливати воду. Коли вже почали це робити, виявилося, що труби лопаються. Інфраструктура була зруйнована", – нагадала Войціцька.

В Києві сьогодні теж є такі будинки, в яких попри розпорядження злити воду з системи, аби вберегти від руйнувань труби, керівництво ОСББ це не зробило. Це не масова історія, але такі випадки зафіксовані.

Членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine зауважила на тому, що влітку ГУР України попереджало, що Росія взимку буде проводити масовані обстріли Києва. Розвідники повідомляли, що ворог робитиме акцент на великі міста, аби позбавити їх можливості постачати тепло в багатоквартирні будинки.

Ба більше, експертне середовище так само попереджало, що противник, не здобуваючи успіхів на фронті, буде тероризувати мирне населення, аби примусити українську владу до невигідних умов перемир'я.

"Про це точно всі знали, але чомусь місцева влада і центральна вирішили, що якщо попередні зими ми пройшли переважно спокійно, то й ця такою буде. Таке мислення було катастрофічно неправильним. На рівні Міненерго, колишнього його очільника та команди, взагалі виглядає як диверсія – не готувати країну до найважчої зими", – озвучила Войціцька.

Членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine пояснила, що влада мала б зробити все, аби були альтернативні джерела для забезпечення населення теплом і світлом. Наприклад, придбати й змонтувати когераційні установки.

В місті Києві мали бути такі проєкти реалізовані, були відповідні фото міського голови столиці, який показував, що це буде втілено. Але, на жаль, багато проєктів так і залишилися на папері,

– підкреслила Войціцька.

З її слів, влада повинна була розробити план, куди й як переміщувати особливо вразливі верстви населення у випадку техногенної катастрофи, коли в домівках немає тепла, а на вулиці температура повітря сягає "мінус" 15 – 20 градусів.

Войціцька наголосила, що управлінці мали б облаштувати місця для перебування та обігріву великої кількості людей, наприклад у школах. Вона наголосила, що створені у відповідь на виклики 2022 – 2023 років "Пункти незламності" в нинішніх умовах зими 2026 року не підходять.

Яка нині ситуація в Києві?