Хто оплачуватиме ремонт потрісканих труб, і як це вплине на платіжку за опалення, у коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКХ Христина Ненно.

Хто оплатить ремонт труб у будинках в Києві?

За словами експертки, лагодити пошкоджені труби має підприємство яке обслуговує внутрішньобудинкові мережі. Якщо це керуюча компанія, то всі витрати покриває саме вона. Те саме стосується й управлінської компанії.

Проблеми можуть виникнути в будинках з ОСББ. Зазвичай в ОСББ немає зайвих коштів, і гроші на відновлення системи доведеться десь шукати.

У такому випадку постає питання: чи голова ОСББ або відповідальна особа компенсують збитки самостійно, чи ці витрати перекладуть на співвласників багатоквартирного будинку.

Саме тут і виникає найбільша проблема.

Водночас, зазначає Ненно, більшість будинків з ОСББ мають альтернативні джерела живлення. Тому проблеми зі зливом води там виникають рідко, адже циркуляція в системі опалення зберігалася навіть під час відключень електроенергії. Для цього використовували генератори, інвертори з акумуляторами або сонячні панелі.

Багато ОСББ скористалися програмою енергоефективності "30 на 70" і встановили сонячні панелі разом з інверторами та акумуляторами, щоб будинок міг працювати автономно під час блекаутів.

Чи потрібно платити за "опалення", якщо система вийшла з ладу через недбалість персоналу?

Пані Христина вказує, за опалення сплачують згідно з показниками загальнобудинкового лічильника тепла. Якщо тепла немає, то за нього не платять.

Якщо немає загальнобудинкового лічильника тепла, що на сьогоднішній день рідко трапляється, то там вираховується по нормам споживання. Ті дні, коли не було тепла – вони не зараховуються.

Яка ситуація у Києві з опаленням та світлом?