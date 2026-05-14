Столица готовится к зиме: Кличко рассказал детали и назвал суммы

Киевсовет планирует принять решение о подготовке к следующей зиме. Власти города стремится направить еще более 9 миллиардов гривен на подготовку к следующему отопительному сезону и мероприятия в рамках Плана энергоустойчивости столицы.

Как Киев готовится к зиме?

Из бюджета столицы выделят 1 миллиард 250 миллионов гривен Государственному Агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины – на закупку теплотехнического оборудования для построения резервной системы теплоснабжения, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко.

Читайте также Правительство ищет деньги для погашения долгов на рынке электроэнергии

Кроме того, депутаты должны обратиться в Кабмин и Верховную Раду относительно финансовой и ресурсной поддержки Плана энергоустойчивости Киева.

Виталий Кличко Мэр Киева В марте мы утвердили План энергоустойчивости Киева. И столица его выполняет. Ключевые направления плана – восстановление энергообъектов, поврежденных вражескими обстрелами; установление инженерной защиты. А также – развитие распределенной когенерации и устойчивости систем водоснабжения и водоотведения; увеличение резервных источников теплоснабжения.

Кличко добавил, что на сегодня по всем этим направлениям активно продолжаются работы. К тому же уже есть построенные объекты.

Он также напомнил, что Киев реализует масштабные проекты по повышению энергетической автономности жилого фонда. Уже почти две тысячи жилых домов стали энергонезависимыми благодаря городским программам поддержки и софинансирования.

Наш главный приоритет – обеспечить ресурс, чтобы выполнить критически важные задачи по энергоустойчивости столицы. Именно поэтому на подготовку к следующей зиме и мероприятия Плана сегодняшним решением мы предполагаем направить более 8 миллиардов гривен,

– подчеркнул мэр города.

Отдельно собираются выделить из бюджета города 1 миллиард 250 миллионов гривен, которые направят Государственному Агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины – на закупку теплотехнического оборудования для построения резервной системы теплоснабжения.

Интересно! Стратегию повышения энергоустойчивости Киева поддержали международные партнеры. Например, недавно было подписано соглашение с ЕБРР для дальнейшего получения финансирования на эти мероприятия.

Мэр добавил, что Киев не ограничивается мероприятиями Плана. Например, сейчас необходимы средства, предусмотренные на ремонт электрощитовых в жилых домах, потому что зимой это оборудование будет работать с повышенной нагрузкой.

Отдельный акцент делается на подготовку систем отопления в школах, садах, медицинских учреждениях.

Также Киев имеет приоритеты по мероприятиям по энергоустойчивости, их воплощение будет стоить ориентировочно до 30 миллиардов гривен. Финансирование мероприятий будет осуществляться в пропорции "50/50" – городом и государством.

Министр энергетики Денис Шмыгаль отмечал в конце апреля, что Украина переходит ко второму уровню защиты энергосистемы перед зимой.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Сегодня нас интересует второй уровень. Мы говорим о защите подстанций, которые враг начал активно выбивать, особенно в прифронтовых регионах.

Шмыгаль отметил, что риски остаются актуальными не только для прифронтовых регионов, но и для всей Украины.

В частности Владимир Зеленский ранее сообщал, что деньги из кредита от ЕС пойдут в том числе и на энергетику. Он отметил, что до следующей зимы нужно "максимально защитить все, что сможем".

Заметьте! Финансирование будет идти в частности от траншей из пакета в 90 миллиардов евро.

Что еще стоит знать об отопительном сезоне?

Напомним, что ранее Владимир Зеленский критиковал подготовку столицы к следующей зиме. Он говорил, что в столице "очевидно не хватает понимания, что следующей зимой достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения должны быть обеспечены для всех районов города".

Как отмечал президент Украины, по Львовщине есть вопросы по нескольким энергообъектам. Поэтому надо, чтобы областная власть и правительственные структуры четко определили, кто именно должен отвечать за своевременное выполнение государственного задания.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу рассказал, что невозможно полностью отремонтировать поврежденные ТЭЦ в Киеве до зимы. Как он сообщил, на Дарницкой ТЭЦ не смогут восстановить более 30%.

Эксперт считает, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ нужны 600 – 700 миллионов евро. По времени: необходимы не менее, чем 2,5 – 3 года работы.