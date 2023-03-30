Уже скоро: Кличко рассказал, когда в Киеве отключат отопление

В Киеве отопительный сезон могут завершить раньше. Все зависит от температуры воздуха.

В Киеве отопительный сезон могут завершить уже в ближайшие недели. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал мэр Киева Виталий Кличко, пишет 24 Канал.

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Когда в Киеве могут закончить отопительный сезон

Если для этого будет соответствующая температура воздуха, в Киеве отопительный сезон могут закончить уже через 1-2 недели.

Если среднесуточная температура превышает +8 некоторое время, мы, отталкиваясь от прогноза погоды и некоторых показателей, с большой вероятностью через две недели, возможно, даже через неделю – отопление будет выключено,

– сказал Кличко.

Ранее Кличко рассказал, что столица приступит к прекращению отопительного сезона с 5 апреля. На прекращение отопления в системе, которая является самой большой в Европе, городу нужно примерно 5 дней.

Во многих городах уже заканчивают отопительный сезон.

По прогнозам синоптиков, уже на этой неделе среднесуточная температура будет выше 8 градусов, когда по нормативам можно выключать отопление. Впрочем, социальные объекты (садики, больницы, школы). Их отключают только по заявкам руководителей.

В ряде городов уже завершают отопительный сезон. В частности, в Краматорске, Одессе и Полтаве отопление перестанут подавать уже 31 марта. С 1 апреля отопительный сезон завершится и в Ужгороде.

Также мы писали, что 1 марта в Украине начали готовиться к следующему отопительному сезону.