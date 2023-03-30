У Києві опалювальний сезон можуть завершити вже найближчими тижнями. Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів мер Києва Віталій Кличко, пише 24 Канал.

До теми В Україні опалювальний сезон закінчується раніше строку

Коли у Києві можуть закінчити опалювальний сезон

Якщо для цього буде відповідна температура повітря, у Києві опалювальний сезон можуть закінчити вже за 1 – 2 тижні.

Якщо середньодобова температура перевищує +8 деякий період часу, ми, відштовхуючись від прогнозу погоди та деяких показників, з великою ймовірністю через два тижні, можливо, навіть через тиждень – опалення буде вимкнено,

– сказав Кличко.

Раніше Кличко розповів, що столиця розпочне припинення опалювального сезону з 5 квітня. На припинення опалення в системі, яка є найбільшою в Європі, місту потрібно приблизно 5 днів.

Зверніть увагу. За прогнозами синоптиків, уже цього тижня середньодобова температура буде вищою за 8 градусів, коли за нормативами можна вимикати опалення. Утім, соціальні об'єкти (садочки, лікарні, школи). Їх відключають лише за заявками керівників.

У багатьох містах вже закінчують опалювальний сезон

У низці міст вже завершують опалювальний сезон. Зокрема, в Краматорську, Одесі та Полтаві опалення перестануть подавати вже 31 березня. Від 1 квітня опалювальний сезон закінчиться й в Ужгороді.

Також ми писали, що 1 березня в Україні почали готуватись до наступного опалювального сезону.