Новые ограничения для россиян: как банки Кипра борются с агрессором
Источник:Main Partner Trust
Банки из разных частей мира все чаще отказываются от сотрудничества с россиянами. Решение о блокировке счетов некоторых граждан России принял и крупный кипрский банк.
Что произошло на Кипре
Bank of Cyprus ранее принял решение о закрытии счетов россиян. Сейчас эту же инициативу поддержал банк Hellenic.
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Стоит заметить, что ограничения касаются не только счетов, но и финансовых операций, которые осуществляются российскими компаниями. Речь идет именно о гражданах России, которые проживают на Кипре. Также представители Hellenic заверили, что россияне получили уже сотни писем-оповещений о принятом решении.
Речь не идет о налоговых резидентах России, а о гражданах России с кипрскими документами, проживающих на Кипре,
– сообщают в Main Partner Trust
Как Кипр реагирует на санкции против россиян
Банк Hellenic в своем отчете за три квартала 2023 года сообщал о поддержке санкций против россиян. Также представители финансового учреждения заверили, что они проводят активные проверки для выявления возможных нарушений.
Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживают и проверяют соответствующим образом,
– сообщается в отчете