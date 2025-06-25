Китай ищет альтернативу: "Сила Сибири-2" снова в игре из-за конфликта Израиля с Ираном
- Китай рассматривает возможность возобновления проекта "Сила Сибири-2" для поставок российского газа через трубопровод из-за угрозы блокирования Ормузского пролива Ираном.
Проект "Сила Сибири-2" важен для России, но Китай откладывал его из-за ценовых разногласий и опасения чрезмерной зависимости от российских энергоносителей.
Пекин снова заинтересовался возможностью поставок российского газа в Китай с помощью трубопровода. Это может возродить проект "Сила Сибири-2", который годами оставался в подвешенном состоянии.
Почему Китай хочет поставлять газ по трубопроводу
Конфликт между Ираном и Израилем заставил китайские власти переосмыслить надежность поставок нефти и газа с Ближнего Востока, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
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- Как отмечает консалтинговая компания, Китай получает около 30% всего импортируемого газа из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив.
- Между тем китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы в последние годы активно покупают иранскую нефть.
- Угрозы Ирана заблокировать Ормузский пролив, по словам аналитиков, заставили Пекин задуматься над альтернативными путями поставок газа, даже если вероятность этого низкая.
Важно! Российские пропагандисты уже заговорили о возрождении проекта "Сила Сибири-2", который позволит поставлять газ в Китай по трубопроводу. Ожидается, что Россия попытается снова обратить на него внимание во время визита Путина к Си Цзиньпиню в сентябре.
Почему "завис" проект "Сила Сибири-2"
Газопровод "Сила Сибири-2" является продолжением трубопровода "Сила Сибири", который открыли в 2019 году. Этот проект очень интересует Россию, которая потеряла европейский рынок после вторжения в Украину. Однако Пекин откладывал его реализацию.
- Проект газопровода столкнулся с трудностями из-за разногласий стран по ценам и условиям владения.
- Также Китай беспокоила чрезмерная зависимость от российских энергоносителей.
- В результате переговоры по проекту "Сила Сибири-2" затянулись на годы, хотя в Кремле и продолжали заявлять, что его реализация неизбежна.
- Сейчас, по оценкам аналитиков, если проект возродят, строительство газопровода продлится не менее 5 лет.
Стоит знать! По данным издания, Китай хочет укрепить отношения с Россией на фоне попыток США вбить клин между Москвой и Пекином. И возрождение "Силы Сибири-2" может в этом помочь.