Удается достучаться: как Украина ограничивает экспорт товаров из Китая в Россию

Китай декларирует, что не поставляет оружие, однако продолжает экспортировать товары двойного назначения, считая это приемлемым. За 2 месяца целенаправленных усилий конкретного результата достичь не удалось, но работа продолжается.

Уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк объяснил 24 Каналу, что Украина настойчиво продолжает добиваться от Китая прекращения экспорта ключевых компонентов.

Готов ли Пекин перейти от заявлений о мире к реальным шагам?

Китайские партнеры предоставили отчет о 7 – 8 энергетических компаний, большинство из которых подтвердила сотрудничество с Россией, но заверила, что уже ее прекратила – в частности по покупке российской нефти.

Китай не поставляет оружие – и это хорошо, но продолжает экспортировать товары двойного назначения, считая это нормальным. Мы так не считаем. Поэтому сузили требования до 5 – 7 конкретных компонентов – в частности антенны, которая в документах значится как "антенна для комбайнов", хотя на самом деле защищает дроны от подавления сигнала,

– отметил Власюк.

Украина продолжает предоставлять доказательства с каждой новой партией российских ракет и дронов с китайскими деталями. Власюк также надеется, что обнаружение китайских компонентов в иранских дронах заставит Пекин наконец перейти от деклараций о мире к реальным действиям.

"В список проблемных позиций входят оптоволокно, стереоприборы, камеры и другие компоненты – все это создает огромные проблемы для наших военных на фронте. Независимо от ожиданий, делаем максимум, и даже минимальный результат станет для нас большим достижением", – отметил Власюк.

Обратите внимание! Политолог Петр Олещук считает, что Китай сознательно наблюдает за тем, как Путин ведет Россию к упадку – рассчитывая в нужный момент стать главным выгодоприобретателем российского краха. Россия все глубже попадает в зависимость от Китая, фактически превращаясь в его протекторат.

Что еще известно о позиции Китая относительно войны в Украине?