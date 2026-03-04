Уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк объяснил 24 Каналу, что Украина настойчиво продолжает добиваться от Китая прекращения экспорта ключевых компонентов.

Смотрите также: Зеленский заявил о "непривлеченности" Китая к вопросу прекращения войны: в Пекине ответили

Готов ли Пекин перейти от заявлений о мире к реальным шагам?

Китайские партнеры предоставили отчет о 7 – 8 энергетических компаний, большинство из которых подтвердила сотрудничество с Россией, но заверила, что уже ее прекратила – в частности по покупке российской нефти.

Китай не поставляет оружие – и это хорошо, но продолжает экспортировать товары двойного назначения, считая это нормальным. Мы так не считаем. Поэтому сузили требования до 5 – 7 конкретных компонентов – в частности антенны, которая в документах значится как "антенна для комбайнов", хотя на самом деле защищает дроны от подавления сигнала,

– отметил Власюк.

Украина продолжает предоставлять доказательства с каждой новой партией российских ракет и дронов с китайскими деталями. Власюк также надеется, что обнаружение китайских компонентов в иранских дронах заставит Пекин наконец перейти от деклараций о мире к реальным действиям.

"В список проблемных позиций входят оптоволокно, стереоприборы, камеры и другие компоненты – все это создает огромные проблемы для наших военных на фронте. Независимо от ожиданий, делаем максимум, и даже минимальный результат станет для нас большим достижением", – отметил Власюк.

Обратите внимание! Политолог Петр Олещук считает, что Китай сознательно наблюдает за тем, как Путин ведет Россию к упадку – рассчитывая в нужный момент стать главным выгодоприобретателем российского краха. Россия все глубже попадает в зависимость от Китая, фактически превращаясь в его протекторат.

Что еще известно о позиции Китая относительно войны в Украине?