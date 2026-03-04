Уповноважений Президента з санкційної політики Владислав Власюк пояснив 24 Каналу, що Україна наполегливо продовжує добиватися від Китаю припинення експорту ключових компонентів.

Чи готовий Пекін перейти від заяв про мир до реальних кроків?

Китайські партнери надали звіт про 7 – 8 енергетичних компаній, більшість з яких підтвердила співпрацю з Росією, але запевнила, що вже її припинила – зокрема щодо купівлі російської нафти.

Китай не постачає зброю – і це добре, але продовжує експортувати товари подвійного призначення, вважаючи це нормальним. Ми так не вважаємо. Тому звузили вимоги до 5 – 7 конкретних компонентів – зокрема антени, яка в документах значиться як "антена для комбайнів", хоча насправді захищає дрони від подавлення сигналу,

– зазначив Власюк.

Україна продовжує надавати докази з кожною новою партією російських ракет і дронів із китайськими деталями. Власюк також сподівається, що виявлення китайських компонентів в іранських дронах змусить Пекін нарешті перейти від декларацій про мир до реальних дій.

"До списку проблемних позицій входять оптоволокно, стереоприлади, камери та інші компоненти – все це створює величезні проблеми для наших військових на фронті. Незалежно від очікувань, робимо максимум, і навіть мінімальний результат стане для нас великим досягненням", – зазначив Власюк.

Зверніть увагу! Політолог Петро Олещук вважає, що Китай свідомо спостерігає за тим, як Путін веде Росію до занепаду – розраховуючи у слушний момент стати головним вигодонабувачем російського краху. Росія дедалі глибше потрапляє у залежність від Китаю, фактично перетворюючись на його протекторат.

