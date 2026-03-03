Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає "Укрінформ".
Що Китай сказав у відповідь Зеленському?
За словами речниці, Пекін від самого початку так званої "української кризи" прагне підтримувати мирні переговори, і його зусилля щодо припинення бойових дій є очевидними для міжнародної спільноти.
Водночас Мао Нін нагадала чотири принципи, які запропонував лідер Китаю Сі Цзіньпін для врегулювання російсько-української війни. За її словами, вони передбачають повагу до суверенітету та територіальної цілісності держав, дотримання Статуту ООН, серйозне сприйняття законних безпекових занепокоєнь усіх країн та підтримка мирних зусиль для вирішення конфлікту.
Це завжди була позиція Китаю, і ця позиція відповідає нашому баченню врегулювання всіх гарячих питань,
– наголосила речниця.
Важливо! Повага до суверенітету та територіальної цілісності зазначена у ключових документах ООН, зокрема у Статуті. Натомість твердження про "законні безпекові занепокоєння всіх країн" є вигадкою російської пропаганди, яку Кремль використовує для виправдання своєї незаконної агресії проти України.
Яку заяву щодо Китаю зробив Зеленський?
Нагадаємо, 2 березня під час спілкування із медіа Зеленський заявив, що для Києва важливо залучити Пекін до питання припинення війни. Оскільки саме від цієї держави залежить постачання компонентів для воєнної машини Кремля, яка продовжує свою агресію проти України.
"Для нас важливо їх (Китай – 24 Канал) залучити – не в війну, а саме в припинення війни, яку Путін приніс в Україну. Я думаю, що це в їхніх силах. В будь-якому разі, щодо постачання деяких видів зброї, подвійного використання речей тощо – на все це може впливати лідер Китаю", – зауважив Зеленський.
Водночас український лідер додав, що наразі Україна не бачить залученості Китаю до цього питання.