Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає "Укрінформ".

Що Китай сказав у відповідь Зеленському?

За словами речниці, Пекін від самого початку так званої "української кризи" прагне підтримувати мирні переговори, і його зусилля щодо припинення бойових дій є очевидними для міжнародної спільноти.

Водночас Мао Нін нагадала чотири принципи, які запропонував лідер Китаю Сі Цзіньпін для врегулювання російсько-української війни. За її словами, вони передбачають повагу до суверенітету та територіальної цілісності держав, дотримання Статуту ООН, серйозне сприйняття законних безпекових занепокоєнь усіх країн та підтримка мирних зусиль для вирішення конфлікту.

Це завжди була позиція Китаю, і ця позиція відповідає нашому баченню врегулювання всіх гарячих питань,

– наголосила речниця.

Важливо! Повага до суверенітету та територіальної цілісності зазначена у ключових документах ООН, зокрема у Статуті. Натомість твердження про "законні безпекові занепокоєння всіх країн" є вигадкою російської пропаганди, яку Кремль використовує для виправдання своєї незаконної агресії проти України.

Яку заяву щодо Китаю зробив Зеленський?