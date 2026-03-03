Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает "Укринформ".

Что Китай сказал в ответ Зеленскому?

По словам пресс-секретаря, Пекин с самого начала так называемого "украинского кризиса" стремится поддерживать мирные переговоры, и его усилия по прекращению боевых действий очевидны для международного сообщества.

В то же время Мао Нин напомнила четыре принципа, которые предложил лидер Китая Си Цзиньпин для урегулирования российско-украинской войны. По ее словам, они предусматривают уважение суверенитета и территориальной целостности государств, соблюдение Устава ООН, серьезное восприятие законных проблем безопасности всех стран и поддержка мирных усилий для решения конфликта.

Это всегда была позиция Китая, и эта позиция соответствует нашему видению урегулирования всех горячих вопросов,

– подчеркнула пресс-секретарь.

Важно! Уважение к суверенитету и территориальной целостности указано в ключевых документах ООН, в частности в Уставе. Зато утверждение о "законных беспокойствах по безопасности всех стран" является выдумкой российской пропаганды, которую Кремль использует для оправдания своей незаконной агрессии против Украины.

Какое заявление по Китаю сделал Зеленский?