Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает "Укринформ".
Что Китай сказал в ответ Зеленскому?
По словам пресс-секретаря, Пекин с самого начала так называемого "украинского кризиса" стремится поддерживать мирные переговоры, и его усилия по прекращению боевых действий очевидны для международного сообщества.
В то же время Мао Нин напомнила четыре принципа, которые предложил лидер Китая Си Цзиньпин для урегулирования российско-украинской войны. По ее словам, они предусматривают уважение суверенитета и территориальной целостности государств, соблюдение Устава ООН, серьезное восприятие законных проблем безопасности всех стран и поддержка мирных усилий для решения конфликта.
Это всегда была позиция Китая, и эта позиция соответствует нашему видению урегулирования всех горячих вопросов,
– подчеркнула пресс-секретарь.
Важно! Уважение к суверенитету и территориальной целостности указано в ключевых документах ООН, в частности в Уставе. Зато утверждение о "законных беспокойствах по безопасности всех стран" является выдумкой российской пропаганды, которую Кремль использует для оправдания своей незаконной агрессии против Украины.
Какое заявление по Китаю сделал Зеленский?
Напомним, 2 марта во время общения с медиа Зеленский заявил, что для Киева важно привлечь Пекин к вопросу прекращения войны. Поскольку именно от этого государства зависит поставка компонентов для военной машины Кремля, которая продолжает свою агрессию против Украины.
"Для нас важно их (Китай – 24 Канал) привлечь – не в войну, а именно в прекращение войны, которую Путин принес в Украину. Я думаю, что это в их силах. В любом случае, по поставкам некоторых видов оружия, двойного использования вещей и т.д. – на все это может влиять лидер Китая", – отметил Зеленский.
В то же время украинский лидер добавил, что пока Украина не видит вовлеченности Китая в этот вопрос.