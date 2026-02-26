Об этом говорится в коммюнике о результате переговоров лидеров Китая и Германии, пишет пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.
Читайте также Китай сделал громкое заявление о мире к четвертой годовщине войны в Украине
Что заявил Си Цзиньпинь о мирных переговорах Украины и России?
В Пекине во время обсуждения с канцлером Германии Фридрихом Мерцом Си Цзиньпинь заявил о принципиальной позиции Китая. Речь идет о том, что, по его мнению, ключ к миру заключается в последовательном диалоге и переговорах.
Важно обеспечить равное участие всех сторон в переговорном процессе и заложить прочную основу для мира, учесть законные беспокойства всех сторон, усилить волю к миру и создать условия для построения прочной архитектуры общей безопасности,
– заявил он.
Однако, позиция Китая полностью противоречит подходу России. Это касается обязательного участия европейцев в переговорах. Ведь Кремль настаивает на договоренностях с США без учета позиций украинцев и европейцев.
Что известно о позиции Китая относительно войны в Украине?
Эксперт, президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, объяснил, что во время Мюнхенской конференции безопасности Пекин призвал Европу приобрести собственную субъектность и выстраивать собственную стратегию безопасности. А Россию рассматривает как зависимого и контролируемого партнера и не планирует помогать ей выходить из международной изоляции.
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай публично декларирует готовность содействовать Украине и выступает за мирное урегулирование войны. Однако в то же время может оказывать скрытую поддержку России через экономическое сотрудничество, торговлю технологиями двойного назначения и закупку энергоресурсов.
Такая двойная стратегия Пекина, по мнению западных чиновников и аналитиков, позволяет Москве частично обходить санкции и продолжать войну. Это вызывает серьезное беспокойство среди союзников Украины относительно влияния Китая на ход конфликта.