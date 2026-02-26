Об этом говорится в коммюнике о результате переговоров лидеров Китая и Германии, пишет пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Читайте также Китай сделал громкое заявление о мире к четвертой годовщине войны в Украине

Что заявил Си Цзиньпинь о мирных переговорах Украины и России?

В Пекине во время обсуждения с канцлером Германии Фридрихом Мерцом Си Цзиньпинь заявил о принципиальной позиции Китая. Речь идет о том, что, по его мнению, ключ к миру заключается в последовательном диалоге и переговорах.

Важно обеспечить равное участие всех сторон в переговорном процессе и заложить прочную основу для мира, учесть законные беспокойства всех сторон, усилить волю к миру и создать условия для построения прочной архитектуры общей безопасности,

– заявил он.

Однако, позиция Китая полностью противоречит подходу России. Это касается обязательного участия европейцев в переговорах. Ведь Кремль настаивает на договоренностях с США без учета позиций украинцев и европейцев.

Что известно о позиции Китая относительно войны в Украине?