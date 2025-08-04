США Китай стремятся достичь выгодного для обеих стран торгового соглашения и пытаются ради этого уладить многочисленные разногласия. Однако остаются далеки от согласия по ключевому вопросу - закупкам Пекином российской и иранской нефти.

Как Китай реагирует на давление Трампа?

Министерство иностранных дел Китая жестко ответило на угрозу США ввести 100% пошлины за покупку российской нефти. В ведомстве отметили, что Китай всегда будет обеспечивать себя энергоресурсами, учитывая национальные интересы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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С таким заявлением МИД Китая выступил после двух дней переговоров в Стокгольме, которые должны приблизить торговое соглашение между странами.

Принуждение и давление не приведут ни к чему. Китай решительно будет защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития,

– отметили в министерстве.

Издание отмечает, что такой ответ Пекина является показательным. Ведь сейчас две крупнейшие экономики мира пытаются наладить коммерческие связи после недавних жестких торговых ограничений.

Это означает, что Пекин уверен в своей жесткой позиции во время переговоров с администрацией Дональда Трампа.

Такую позицию КНР подтвердил и министров финансов США Скотт Бессент, который после торговых переговоров заявил, что "китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету".

Важно! США пригрозили ввести 100% тарифы для страны, которые продолжат покупать подсанкционную российскую нефть. Вашингтон даже предупредил об этом Пекин, но не напугал этими угрозами.

Почему Пекин не уступает США?

По мнению аналитиков, существуют большие сомнения, что Трамп действительно применит 100% тарифы против Китая за покупку российской нефти. Это может разрушить шансы объявить о торговом соглашении во время возможной встречи лидеров США и Китая осенью.

В Пекине это, очевидно, понимают. Поэтому, по словам сотрудника Института политики Азиатского общества Дэнни Рассела, считают, что "держат козыри в противостоянии с Вашингтоном".

Трамп четко дал понять, что хочет громкой сделки с Си, поэтому отказ выполнить требование США и прекратить закупки нефти у Ирана или России, вероятно, не воспринимается как разрушительный фактор, даже если это повлечет напряженность и задержки,

– считает Рассел.

Стоит знать! США пытаются ограничить доходы России и Ирана от продажи нефти, которые те используют для финансирования армий. Ведь Москва продолжает войну против Украины, а Тегеран финансирует боевиков на Ближнем Востоке. Впрочем Китай не готов отказываться от нефти из этих двух стран, которая является стратегическим источником энергии и еще и поставляется по выгодным ценам.